تفصيلا، أعلنت الإدارة العسكرية في كييف إسقاط 9 طائرات مسيرة، قالت إنها "إيرانية الصنع"، وذلك في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأوضحت أن إسقاط المسيرات تم أثناء تحليقها في المجال الجوي للعاصمة كييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تلغرام "العدو يهاجم العاصمة بعدد كبير من المسيرات من طراز شاهد".

ولم يتسن لرويترز التحقق من المعلومات من مصادر مستقلة.

وكان جهاز الحماية المدنية في كييف أطلق إنذارا أوليا بحصول غارات وضرورة الاحتماء عند الساعة 23:56 بتوقيت غرينتش، حيث استمرت حالة التأهب 3 ساعات، ثم انطلقت صفارات الإنذار مجددا عند الساعة 5:24 صباحا قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء الإنذار بعد نصف ساعة.

تقدم روسي في دونيتسك

في شرقي أوكرانيا، حققت القوات الروسية تقدما على محور دونيتسك، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد.

وقالت الوزارة إن وحداتها العاملة على محور دونيتسك، واصلت عملياتها الهجومية وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه في الوقت الحاضر "تنتهي القوات الروسية من تطهير القرية من فلول الجيش الأوكراني هناك"، مشيرة إلى أن حصيلة قتلى العدو على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أميركي الصنع في دونيتسك.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".