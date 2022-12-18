الموقف الروسي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو ستأتي بعواقب سلبية كسابقاتها على الاتحاد الأوروبي، وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا.

تفاصيل عقوبات الحزمة التاسعة

أدرج الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 200 فرد وكيان على قوائم العقوبات وتجميد الأصول، وتشمل القوات المسلحة الروسية بمختلف تشكيلاتها، فضلا عن الأفراد الضباط والشركات الصناعية الدفاعية، وأعضاء بمجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) ووزراء وقضاة ومسؤولين مختلفين.

فرض قيود تصدير جديدة على التقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المتقدمة التي تساهم في القدرات العسكرية الروسية وتعزيز التكنولوجيا، ويشمل ذلك محركات الطائرات بدون طيار، ومعدات التمويه، والمعدات الكيميائية / البيولوجية الإضافية، وعوامل مكافحة الشغب والمكونات الإلكترونية الإضافية الموجودة في الأنظمة العسكرية الروسية في ساحة المعركة.

علاوة على ذلك، تم توسيع نطاق أشد القيود على الصادرات لتشمل 168 كيانا روسيا إضافيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، في محاولة لقطع وصولها إلى المواد الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 410.

سيمتد حظر التصدير الجديد ليشمل سلعا وتكنولوجيا صناعية إضافية، مثل الطائرات بدون طيار للألعاب/الهوايات، وأجهزة المولدات المعقدة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات الحوسبة، والدوائر المطبوعة، وأنظمة الملاحة اللاسلكية، وأجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية، ومحركات الطائرات، وأجزاء من المحركات، والكاميرات والعدسات، ولم يعد من الممكن توفير مجموعة أوسع من خدمات الأعمال لروسيا مع فرض حظر على أبحاث السوق وخدمات استطلاع الرأي العام وخدمات الاختبار والتحليل الفني وخدمات الإعلان.

الحزمة فرضت عقوبات على 3 بنوك روسية إضافية، بما في ذلك فرض حظر كامل على المعاملات في بنك التنمية الإقليمي الروسي.

فرضت عقوبات على 4 قنوات روسية إضافية في الاتحاد الأوروبي.

تدابير اقتصادية إضافية ضد قطاعي الطاقة والتعدين الروسيين.

بالإضافة لحظر الاستثمار القائم بالفعل في قطاع الطاقة في روسيا، سيتم أيضا حظر استثمارات الاتحاد الأوروبي الجديدة في قطاع التعدين الروسي، باستثناء بعض المواد الخام.

كما تمنع الحزمة مواطني الاتحاد الأوروبي من تولي مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة الروسية أو التي تسيطر عليها.

الحزمة الأوسع

يقول الخبير الاقتصادي ومستشار الطاقة الدولي، عامر الشوبكي، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي والتي ستطلق فعليا الثلاثاء، هي توسيع للحزم السابقة، والتي شملت عشرات المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات الحكومية والإدارية والعسكرية والاقتصادية الروسية، مثل حظر التعامل مع 3 بنوك روسية كبيرة جديدة، وهي ستشمل الأدوات الالكترونية والتقنية بما فيها أي مدخل قد يستخدم في صناعة الطائرات المسيرة ومن ضمنها المسيرات الصغيرة التي تصنف ضمن ألعاب الأطفال".

وأضاف "حتى الكمبيوترات الشخصية مشمولة بالحزمة، وحظر الاشتراك بقطاع التعدين الروسي على الشركات الأوروبية، فضلا عن حظر أجهزة اللاسلكي وتحديد المواقع التي قد توظفها روسيا في حربها بأوكرانيا، وهكذا فهي حزمة عقوبات شديدة وموسعة تطال قطاعات حيوية عديدة لم تكن مشمولة قبل".

كيف سترد روسيا؟