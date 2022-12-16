وبدت الطائرة المقاتلة "إف-35 بي" وكأنها تهبط بهدوء، ولكن ما أن لامست مدرج القاعدة الجوية، حتى ارتدت للأعلى ثم للأمام، وبعد أن هدأت قليلا، شوهد الطيار وهو يقذف بالجو بواسطة مقعد الطيار.

كما شوهد دخان كثيف يخرج من الطائرة المقاتلة بعيد هبوطها الأخير، وقبل أن تلتف على محور المقدمة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للطائرة المقاتلة أثناء حدوث ذلك، فيما شوهد الطيار وهو يندفع من الطائرة مع كرسيه، ومن ثم هبوطه بالمظلة.

وقال المتحدث باسم شركة الصناعات العسكرية الأميركية "لوكهيد مارتن"، أمس الخميس، إن طائرة مقاتلة أميركية من الجيل الخامس طراز "إف 35"، تحطمت خلال رحلة تجريبية في قاعدة فورت وورث الجوية بولاية تكساس.