ومع توالي الاحتجاجات واسعة النطاق في القطاعين العام والخاص في بريطانيا، تعهد رئيس الوراء ريشي سوناك في وقت سابق من هذا الشهر بسن "قوانين صارمة جديدة" للحد من الإضرابات.

فيما يلي أهم إضرابات الخدمة العامة المخطط لها في شهر ديسمبر في عموم المملكة المتحدة:

الاثنين 12 ديسمبر

إضراب من قبل العاملين بقطاع الصحة العامة في أيرلندا الشمالية.

الثلاثاء 13 ديسمبر

إضراب العاملين في قطاع السكك الحديدية.

الأربعاء 14 ديسمبر

إضراب أعضاء نقابة العاملين في قطاع الاتصالات CWU.

الخميس 15 ديسمبر

إضراب لنحو 100 ألف ممرض وممرضة في الكلية الملكية للتمريض، في أول سلسلة من الإضرابات عبر 53 منظمة.

الجمعة 16 ديسمبر

العاملون في قطاع النقل بالسكك الحديدية والطرق (3 إضرابات).

العاملون في قطاع الخدمة المدنية (إضراب واحد).

السبت 17 ديسمبر

مزيد من الإضرابات من قبل العاملين في قطاع السكك الحديد و14 شركة تشغيل للقطارات.

الأحد 18 ديسمبر

يستمر إضراب موظفي هيئة ترخيص السائقين والمركبات DVSA في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

الثلاثاء 20 ديسمبر

إضراب ممرضات الكلية الملكية للتمريض RCN في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

الأربعاء 21 ديسمبر

إضراب للعاملين في الإسعاف وموظفو الصحة العامة في إنجلترا وويلز.

الاثنين 26 ديسمبر

من المقرر أن يستمر إضراب عمال السكك الحديدية.

الأربعاء 28 ديسمبر

سيقوم العاملون في الإسعاف وموظفو الصحة العامة بتنظيم إضراب آخر.

الخميس 29 ديسمبر

من المقرر أن يبدأ عمال المناولة الأرضية في مطار هيثرو إضرابًا لمدة 72 ساعة.

الجمعة 30 ديسمبر