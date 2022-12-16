تفصيلا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ القوات الروسية استهدفت خيرسون، أمس الخميس، بأكثر من 16 غارة، في قصف أسفر عن سقوط قتيلين وأدّى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي "منذ بداية هذا اليوم، قصفت روسيا خيرسون أكثر من 16 مرة، في يوم واحد فقط".

وأضاف زيلينسكي أنّ منطقتي دونباس وخاركيف تعرضتا بدورهما لـ"هجمات روسية وحشية".

وكانت القوات الروسية استولت على المدينة وغالبية أنحاء المنطقة التي تحمل الاسم نفسه بعيد بدء غزوها لأوكرانيا، قبل أن تعود وتتخلى عنها بعد تراجع القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

الدفاع الروسية: قواتنا تواصل التقدم قرب دونيتسك

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت العمليات الهجومية على محور دونيتسك، حيث سيطرت على مواقع جديدة أكثر أهمية، بينما أفشلت المحاولات الأوكرانية للهجوم على عدة محاور أخرى.

وقالت الوزارة، أمس الخميس في تقريرها اليومي، إن القوات الأوكرانية قامت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بمحاولات فاشلة لاستعادة موقع في مناطق بلدتي سيفيرنويه وكراسنوغوروفكا بدونيتسك.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم صد جميع الهجمات المضادة هذه، وأن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 30 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم.

وأضافت، أنه تم ضرب احتياطيات العدو في منطقة بلدة دوبروفوليه، على محور جنوب دونيتسك، إضافة إلى القضاء على مجموعتين للتخريب والاستطلاع للقوات الأوكرانية، وخسر العدو هناك ما يصل إلى 40 فردا بين قتيل وجريح.

وأحبطت القوات الروسية محاولة للهجوم على محور كوبيانسك، شمالي لوغانسك، حيث قتل ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا.

وعلى محور كراسني ليمان، شمال دونيتسك، تم إحباط محاولة هجوم مضاد نفذتها 4 مجموعات هجومية من القوات المسلحة لأوكرانيا باتجاه بلدات في لوغانسك، ولقي أكثر من 40 جنديا أوكرانيا مصرعهم هناك.

خسائر أوكرانيا بحسب الدفاع الروسية:

• تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف.

• تدمير مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في منطقة خيرسون.

• تدمير مستودع للمواد والوسائل التقنية في منطقة زابوريجيا.

• تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أميركي الصنع في دونيتسك.

• إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8"، وتدمير 11 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة خلال يوم.

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: