وقال بايدن، أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن "سنراكم جميعا وستلتقون بنا"، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

وسيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.

في أول عامين من رئاسته، ركز سفر بايدن الدولي على آسيا وأوروبا، فيما سعى إلى إعادة توجيه دفة سياسته الخارجية لتركيز أكبر على آسيا والمحيط الهادئ. وتعين عليه أيضا التعامل مع آثار العملية الروسية في أوكرانيا.

ولم يخفِ الرئيس السابق دونالد ترامب عدم اهتمامه بإفريقيا جنوب الصحراء، وكان أول رئيس منذ أربعة عقود لا يزور المنطقة أثناء توليه المنصب.

كما دعا بايدن إلى دور أكبر لإفريقيا على الساحة الدولية معربا عن دعمه لحصول الاتحاد الإفريقي على مقعد دائم في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، التي تنتمي اليها فقط من القارة جنوب إفريقيا، وكذلك في مجلس الأمن الدولي.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.