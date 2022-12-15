وجاءت كلمة بايدن أمام حوالي 50 من القادة الأفارقة الذين يستضيفهم في قمة بواشنطن.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قال، يوم الجمعة، إن الرئيس بايدن سيعلن الأسبوع المقبل دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم كعضو دائم.

وذكر جود ديفرمونت، مستشار البيت الأبيض: "نحتاج إلى المزيد من الأصوات الإفريقية في المحادثات الدولية التي تتعلق بالاقتصاد العالمي والديمقراطية والحوكمة وتغير المناخ والصحة والأمن".

وتستضيف الولايات المتحدة في الفترة بين 13 إلى 15 ديسمبر، قمة "إفريقية- أميركية"، يرى مراقبون أن هدفها الرئيسي يتمثل في اللحاق بنفوذ كل من الصين وروسيا المتنامي في القارة السمراء.

ويتمحور هدف القمة حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة بالقارة، في إطار استراتيجية "إفريقيا الجديدة"، التي كُشف عنها الصيف الماضي.