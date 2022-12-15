وقالت وسائل إعلام روسية إن الصاروخ العابر للقارات "يارس" سيدخل ضمن تشكيل "كوزيلسك" في منطقة كالوغا الروسية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، فيديو يتضمن جزءا من عملية نصب الصاروخ داخل منجم إطلاقه، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أن تشكيل كوزيلسك هو الأول من بين قوات الصواريخ الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.

ووفقا للوكالة فإن عملية تحميل الصاروخ في المنجم تستغرق عدة ساعات، وسيسمح في تنفيذ خطة إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لعام 2022 بزيادة حصة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة، وزيادة القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، إضافة إلى التجهيز بأنظمة الصواريخ الجديدة، حيث تعمل قوات الصواريخ الاستراتيجية على إنشاء بنية تحتية اجتماعية لتحسين ظروف الخدمة القتالية.

وأشارت الوكالة إلى أن منظومة صواريخ "يارس" هي منظومات صاروخية استراتيجية روسية مزودة بـصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقائمة على الصوامع بـرؤوس حربية متعددة.

وقالت إنه تم تطويرها من قبل معهد موسكو للهندسة الحرارية تحت إشراف الأكاديمي الروسي يوري سولومونوف، وهي تعديل لصواريخ توبول.

وقالت أيضا إنها ستحل في المستقبل محل الصواريخ UR-100N، جنبا إلى جنب مع صواريخ "توبول"، وستشكل أساس القوة الضاربة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.