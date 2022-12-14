وقالت الوزارة إن القاذفتين الاستراتيجيتين حلقتا فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وقالت "نفذت قاذفتان روسيتان من طراز توبوليف 95 أم أس مهمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان استمرت 7 ساعات"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي الإخباري.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفتين تابعتان لقوات الفضاء الروسية، مشيرة إلى أن القاذفات الاستراتيجية الروسية تنفذ مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.