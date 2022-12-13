وأوضحت كولونا أن من أصل مبلغ المليار يورو، سيخصص 415 مليونا لقطاع الطاقة و25 مليونا للمياه و38 مليونا للغذاء و17 مليونا للصحة و22 مليونا لوسائل النقل فيما لم يتم تقسيم المبلغ المتبقي، وفق "فرانس برس".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد افتتح في وقت سابق اليوم مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا.

وقال ماكرون: "إن هناك حاجة ملحة حاليا لدعم الشعب الأوكراني على الصمود، ولذلك دعونا إلى هذا المؤتمر للتضامن مع الشعب الأوكراني".

وأضاف ماكرون أن المؤتمر جاء لحشد أصدقاء أوكرانيا وشركائنا والمعنيين بحقوق الإنسان من أجل توفير مساعدة مادية لإصلاح البنية التحتية الأوكرانية والسماح للشعب الأوكراني بتجاوز هذا الشتاء بتوفير مستلزمات الطاقة والغذاء وغيرها.

أوكرانيا تريد 800 مليون يورو

وفي المؤتمر ذاته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو إن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة الى "800 مليون يورو على الأقل".

وأضاف أن هذه تعد مساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء.

وشارك في المؤتمر 70 وفدا من دول ومنظمات دولية بينهم عدة رؤساء حكومات.

وجاء بعد مؤتمرات لوغانو ووارسو وبرلين في الأشهر الأخيرة، وسعى إلى اعتماد مقاربة عملية أوضح في مساعدة أوكرانيا.