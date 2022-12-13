وقال سيلفانو كاسونجو قائد شرطة كينشاسا لرويترز، إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم في العاصمة الكونجولية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات الأرضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات أظهرت شوارع كينشاسا وهي مغطاة بالمياه، بينما وثقت مقاطع أخرى انهيارات أرضية سببتها الفيضانات.

وكانت كينشاسا ذات يوم موقعا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونغو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في إفريقيا ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

ومثلما هو الحال في مدن أخرى في القارة، جعل التحضر السريع غير المنظم كينشاسا أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، والتي صارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.