وجاء حديث ماكرون خلال افتتاحه مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا في العاصمة الفرنسية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب ماكرون:

إن الشعب الأوكراني مستمر في الصمود.

إن استعادة خيرسون ثبت عدم جدوى الاستفتاءات التي قامت بها روسيا في أوكرانيا.

ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية أدانته العديد من دول العالم.

إن استهداف روسيا للبنية التحتية الأوكرانية يرمي إلى إخضاع الأوكرانيين.

إن أوكرانيا هي الضحية، وهي تقرر وحدها شروط السلم.

هناك حاجة ملحة حاليا لدعم الشعب الأوكراني على الصمود، ولذلك دعونا إلى هذا المؤتمر للتضامن مع الشعب الأوكراني.

نريد في المؤتمر حشد أصدقاء أوكرانيا وشركائنا والمعنيين بحقوق الإنسان من أجل توفير مساعدة مادية لإصلاح البنية التحتية الأوكرانية والسماح للشعب الأوكراني بتجاوز هذا الشتاء بتوفير مستلزمات الطاقة والغذاء وغيرها.

فرنسا خصصت 151 مليون يورو منذ بداية العام لدعم أوكرانيا، وهناك 48 مليونا إضافيا في إطار أهداف متعددة.

هناك 76 مليون يورو أخرى لدعم الكهرباء في أوكرانيا ضمن المبادرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

ويسعى مؤتمر باريس إلى تقديم مساعدة فورية للشعب الأوكراني، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، التي أشارت إلى أنه هذا الاجتماع يهدف إلى تحييد الاستراتيجية التي تنفذها روسيا منذ أكتوبر والقائمة على مهاجمة البنية التحتية المدنية.

ويأتي المؤتمر بعد مؤتمرات لوغانو ووارسو وبرلين، والتي كانت مخصصة أيضا لدعم أوكرانيا.