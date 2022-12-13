وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي في ظل تهديد من إمكانية تعرّضها لهجوم من الصين التي ترى الجزيرة جزءا من أراضيها وتتعهّد ضمها وإن كان عسكريا.

وكثّفت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على جارتها منذ انتُخبت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين التي تصر على استقلال تايوان.

قاذفات نووية