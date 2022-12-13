وقال أحد المسؤولين إن الشريحة الأولى من المساعدات كانت معدات طاقة قيمتها نحو 13 مليون دولار.

وقال مصدر آخر مطلع على الأمر، إن طائرتين أخريين من المعدات ستغادران الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتستهدف روسيا منذ أسابيع بنية الطاقة التحتية في أوكرانيا بطائرات من دون طيار، مما أحدث دمارا هائلا وأغرق مناطق كبيرة من البلاد في الظلام.

وتركت الهجمات الروسية الأخيرة ملايين الأوكرانيين في الظلام ومن دون تدفئة، وسط درجات حرارة أقل من الصفر أحيانا.

وقال مسؤول أميركي كبير إن روسيا "تحاول عمدا تجميد الأوكرانيين حتى الموت مع دخول فصل الشتاء. استراتيجيتنا الآن أولا هي مساعدة أوكرانيا على حماية نفسها من هذه الهجمات المتعمدة على البنية التحتية للطاقة المدنية لأنها قد تكون كارثة إنسانية".

وقال مسؤول آخر إن "المعدات انطلقت من قاعدة عسكرية أميركية. الدفعة الأولى جزء من المساعدة البالغة 53 مليون دولار التي أعلن عنها الشهر الماضي، بعد أن قالت أوكرانيا إنها بحاجة إلى محولات ومولدات وكذلك أنظمة دفاع جوي".

والتقى نائب وزير الطاقة الأميركي دافيد تورك مسؤولين من شركات النفط والغاز، الخميس، لبحث طرق دعم أوكرانيا في مجال الطاقة.

وأصبح انقطاع التيار الكهربائي متكررا في كييف وعدد كبير من المدن، وحثت الحكومة السكان على الحفاظ على الطاقة عن طريق الحد من استخدام الأجهزة المنزلية.

وأواخر الشهر الماضي، اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة تقسيم التحالف الغربي وإجباره على التخلي عن أوكرانيا، عن طريق "تجميد الأوكرانيين وتجويعهم وزيادة تكاليف الطاقة على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية لن تنجح.