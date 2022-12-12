وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت السبت أن الزيارة تهدف إلى متابعة المحادثات التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة والتحضير لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين في أوائل العام المقبل.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية في بكين إن المحادثات في لانغ فانغ جرت بين عضوي الوفد الأميركي مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، دانييل كريتنبرينك، وكبيرة مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون الصين لورا روزنبرغر، ونائب وزير الخارجية الصيني شي فينغ.

وأضاف أنه جرى "تبادل موسع" لوجهات النظر حول العلاقات الدولية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

وقال وانغ: "المحادثات كانت صريحة ومتعمقة وبناءة".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الجانبين ناقشا أيضا الحرب الروسية في أوكرانيا و"تهديدات كوريا الشمالية لأمن المنطقة" و"إعادة المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما أو الخاضعين لحظر الخروج في الصين".

وهذه الزيارة الرسمية الأولى منذ تعهد الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن إصلاح العلاقات بين بكين وواشنطن، في نوفمبر خلال قمة مجموعة العشرين في بالي.