وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه تم "تدمير 6 طائرات أوكرانية من دون طيار في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخاركييف".

كذلك فقد تم "إحباط محاولة لهجوم أوكراني باتجاه بلدة بيسكي في دونيتسك، أسفر عن مقتل 30 جنديا أوكرانيا"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى "مقتل 70 جنديا أوكرانيا في كوبيانسك وكرانسنو ليمان".

ودمرت القوات الروسية وفق البيان "مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غولياي بوليه بمنطقة زابوروجيا".

وأضاف البيان: "خلال معركة مضادة للبطاريات في موقع إطلاق نار بالقرب من قرية زيليوني غاي بمنطقة خاركوف، أصيبت راجمة صواريخ من طراز (سميرتش)، كما أصيبت مركبة قتالية لراجمة الصواريخ (غراد) في دونيتسك".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع الأرقام الخاصة بالخسائر في صفوف الجيش الأوكراني منذ بدء العملية الخاصة وهي كالآتي:

343 طائرة و183 مروحية.

2653 طائرة بدون طيار.

396 منظومة صواريخ مضادة للطائرات.

7076 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى.

928 راجمة صواريخ متعددة.

3678 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون.

7568 مركبات عسكرية خاصة.

معركة الشرق وآخر مستجدات الأزمة

- قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الإثنين إن القوات الروسية قصفت أهدافا بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية في شرق أوكرانيا وجنوبها في الوقت الذي يظل فيه الملايين بدون كهرباء وسط درجات حرارة دون الصفر بعد تكثيف روسيا ضرباتها على البنية التحتية الرئيسية.

- في نشاط مكثف للدبلوماسية الأوكرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا قبل اجتماعات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي المزمع عقدها اليوم الإثنين والتي قد يتفقون خلالها على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين قوله اليوم الإثنين، إن روسيا لا ترى بعد نهجا أميركيا "بناء" تجاه الصراع في أوكرانيا.

- البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ زيلينسكي خلال اتصال هاتفي الأحد بأن واشنطن تعطي الأولوية لجهود تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

- استأنف ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود اليوم الإثنين عملياته بعد توقفه عن العمل لمدة يومين جراء تعرض منشأتين للطاقة لهجوم روسي بطائرات مسيرة يوم السبت.

- وصل منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى أوكرانيا الإثنين ليقف بنفسه على "تأثير الاستجابة الإنسانية والتحديات الجديدة التي نشأت مع تزايد الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وسط درجات حرارة شديدة البرودة في الشتاء"، حسبما قال مكتبه.

- في تحديثها اليومي للوضع العسكري، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها صدت هجمات روسية على أربع تجمعات سكنية في منطقة دونيتسك الشرقية وعلى ثماني تجمعات في منطقة لوغانسك المجاورة.

- واصلت روسيا هجماتها على باخموت، التي أصبحت الآن في حالة خراب إلى حد بعيد، وعلى أفدييفكا وليمان وشنت هجومين صاروخيين على البنية التحتية المدنية في كوستيانتينيفكا، وجميعها في منطقة دونيتسك.

- أوكرانيا قالت إن القوات الروسية تكبد خسائر فادحة على الجبهة الشرقية في قتال عنيف أدى أيضا إلى خسائر كبيرة في صفوف قواتها.

- من جهة أخرى، نفذت القوات الروسية أكثر من 60 هجوما بأنظمة إطلاق الصواريخ استهدفت البنية التحتية المدنية في خيرسون، المدينة الجنوبية التي حررتها القوات الأوكرانية الشهر الماضي، والقوات الأوكرانية المتمركزة هناك، بحسب هيئة الأركان العامة.

تحركات دبلوماسية