وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: "في هذا الوقت، أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن ومناطق أخرى في المنطقة. نبذل قصارى جهدنا للوصول الى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية".

واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة لقصف محطتين للطاقة في أوديسا، السبت، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون نسمة.

وقال زيلينسكي إن أوديسا كانت "من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعا متكررا للكهرباء".

ومن جهة أخرى، قال زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي جو بايدن، الأحد، وشكره على المساعدة "غير المسبوقة" التي قدمتها واشنطن لكييف منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير الماضي.

وكتب الرئيس الأوكراني على "تلغرام": "شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا. هذا لا يساهم فقط في الانتصار في ساحة القتال لكنه يدعم أيضا استقرار الاقتصاد الأوكراني".

وتابع: "نقدر أيضا المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة في أوكرانيا".

ولحقت أضرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية منذ أكتوبر، من جراء هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن ملايين المدنيين.