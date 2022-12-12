والقتلى السبعة هم 6 مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني، وفق المصادر.

ماذا حدث؟

• ذكر الجيش الباكستاني أن قوات الحدود الأفغانية "فتحت النيران دون مبرر وبعشوائية، مستخدمة أسلحة ثقيلة منها قذائف المدفعية ومورتر على السكان المدنيين"، عند معبر شامان الحدودي الذي يربط إقليمي بلوخستان غربي باكستان وقندهار جنوبي أفغانستان.

• أضاف الجيش في بيان أن إطلاق النار من الجانب الأفغاني تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين في باكستان، مما دفع القوات الباكستانية إلى الرد.

• قالت مصادر أمنية أفغانية إن الاشتباك بدأ بعد أن طالبت القوات الباكستانية القوات الأفغانية بوقف بناء نقطة تفتيش جديدة على جانبها من الحدود.

• أوضح المتحدث باسم شرطة قندهار حافظ صابر، أن جنديا أفغانيا قتل وأصيب 10 آخرون منهم 3 مدنيين.

وقال المسؤول الأفغاني نور أحمد لـ"رويترز"، إن الواقعة عرضية، وإن الوضع عاد إلى طبيعته بعد اجتماع بين الجانبين.

وذكر مسؤولون من الجانبين أن معبر شامان الحدودي الأفغاني المزدحم، الذي يستخدم في التجارة وعبور الأفراد، أغلق لبضع ساعات قبل إعادة فتحه.

وكان المعبر أغلق تماما لعدة أيام الشهر الماضي، بعد اشتباكات مماثلة.