وكانت مجموعة من الأشخاص قد أقدمت على حرق العلم الروسي في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 6 ديسمبر الجاري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته وكالة أنباء "تاس" إنها تطالب فنلندا باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون وقوع "هذه الأفعال المتطرفة" مرة أخرى.

وأوضحت أنها وجهت طلبا رسميا إلى السلطات الفنلندية بهذا الخصوص.

وقال دبلوماسيون روس إن بلادهم تقدمت باحتجاج رسمي إلى فنلندا، جاء فيه أن موسكو تعتبر "الحادث غير مسبوق وتدنيسا غير مقبول لرمز من رموز" الدولة الروسية.

وجاء حرق العلم الروسي خلال احتفالات فنلندا بيوم الاستقلال، وتحديدا خلال تجمع الحشود في العاصمة هلسنكي.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وفنلندا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تقف هلسنكي إلى جانب كييف.

وتنوي فنلندا، وهي دولة مجاورة لموسكو، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر تنظر إليه روسيا بخطورة شديدة.