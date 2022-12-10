وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان السبت، إن الجيش الروسي واصل طرد القوات الأوكرانية من معاقلها في دونيتسك، وتم تحييد أكثر من 50 جنديا في يوم واحد.

وأشارت إلى أن الوحدات الروسية واصلت عملياتها الهجومية "في اتجاه دونيتسك.. وطردت العدو من المعاقل المحصنة. وقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا"، مضيفة أنه اتم أثناء العمليات "تدمير مركبتي مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة و3 شاحنات صغيرة بسبب طرقها في هذا الاتجاه".

وأضافت الوزارة "في اتجاه كراسني ليمان، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، مما أدى إلى احتلال خطوط أكثر فائدة. وقد أحبطت نيران المدفعية والعمليات النشطة للقوات هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بمرتزقة أجانب، في اتجاه المناطق السكنية تشيرنوبولوفكا وتشرفونيا دبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية"

وقالت إنه تم كذلك تحييد ما يصل إلى 60 جنديا ومرتزقة أوكرانيا، وتدمير عربة قتال مشاة ومركبتين مصفحتين.

وتابع البيان "تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 شاحنات صغيرة في اتجاه كوبيانسك نتيجة التدمير الناري للقوى العاملة المعادية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا بمقاطعة خاركيف".