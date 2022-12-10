وأضاف زيلينسكي، في خطاب مصور، أن القوات الروسية دمرت بلدة باخموت، إحدى مراكز القتال في الآونة الأخيرة.

وكان زيلينسكي قال، الأربعاء الماضي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

من ناحية ثانية، دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مدينة أوديسا، صباح اليوم السبت.

وكانت صفارات الإنذار دوت في وقت متأخر من ليل الجمعة، للتحذير من الغارات الجوية في خاركيف وميكولايف وفي الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.

وبحسب السلطات الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي ميكولايف وفي الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.

يشار إلى أن روسيا كانت قد نفذت ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وكان الرئيس الأوكراني قال، الأربعاء الماضي، إنه من المستحيل إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

بوتين: العملية العسكرية الخاصة تسير بلا مشاكل

وفي موسكو، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة كالمعتاد، ولا توجد أسئلة أو مشاكل اليوم، وكل شيء يسير باستقرار.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته لقرغيزستان: "العملية العسكرية تسير كالمعتاد، كل شيء مستقر معنا، ولا توجد أسئلة هناك ولا توجد مشاكل اليوم"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية.

وأشار إلى أن الاستجابة للتهديدات النووية ستكون رادعا جادا، "لكن إذا اعتقد العدو حتى النهاية أنه من الممكن استخدام ضربة وقائية، ونحن لا، فهذا يجعلنا نفكر في التهديدات التي تخلقها لنا مثل هذه الأفكار من أجل الدفاع عن دول أخرى".