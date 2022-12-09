وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل "جهدا طموحا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد في إطار برنامج القتال الجوي العالمي GCAP".

وشدد البيان على "نحن مصممون على الدفاع عن النظام الدولي الحر والمفتوح والمبني على قواعد، وهذا أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ويمثّل هذا التعاون الهادف إلى الاستفادة من الأبحاث التي بدأها بالفعل الشركاء الثلاثة في تقنيات القتال الجوي المتقدمة مثل الطائرات بلا طيّار، أول شراكة لليابان مع دول أوروبية لتصميم طائرة مقاتلة.

ولم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل المتعلقة بكلفة المشروع، وفقا لمسؤول في وزارة الدفاع اليابانية قال إن الإنتاج يجب أن يبدأ في العام 2030 أو 2031 من أجل نشر نموذج مبدئي بحلول العام 2035.

وأضاف "الولايات المتحدة لديها طائرة إف-35 وأوروبا لديها طائرة يوروفايتر، ونحن نستهدف بالطبع ابتكار مقاتلات تفوق قدرات هذه الطرازات".

وستكون شركات "ميتسوبيشي" للصناعات اليابانيّة و"بي إيه إي سيستمز" البريطانيّة و"ليوناردو" الإيطالية في صلب هذا المشروع، وفقا لصحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية اليومية.