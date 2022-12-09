وقال ديكنسون إن الصينيين يعتقدون أن "الفضاء جزء مهم جدا ليس فقط لبيئتهم الاقتصادية أو للاقتصاد العالمي، ولكن أيضا لبيئتهم العسكرية، لذلك نواصل مراقبة ذلك من كثب مع استمرارهم في زيادة القدرات".

ورحب ديكنسون بموافقة الأمم المتحدة على قرار يقضي بعدم إجراء البلدان لاختبارات الصعود المباشر للصواريخ المضادة للأقمار الاصطناعية والتي تصنع حقولا شاسعة من الحطام الفضائي، ما يعرض الأقمار الاصطناعية والمحطات الفضائية للخطر.

ومن بين الدول الأربع التي أجرت اختبارات الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت لصالح القرار، بينما صوتت الصين وروسيا بـ "لا"، وامتنعت الهند عن التصويت.

وصرّح ديكنسون في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع مراسلين في آسيا: "لا يمكننا الاستمرار في المساهمة في الحطام الذي نجده في مجال الفضاء".

وأشار إلى أن معظم هذا الحطام يقع في المدار المنخفض للأرض، والذي أصبح "مزدحما وتنافسيا ومحل نزاع".

وحتى الشظايا المعدنية الصغيرة يمكن أن تشكل خطرا كما أن عدد الأجسام يتزايد بشكل كبير.

ووفق ديكنسون فإن قيادة الفضاء تتعقب الآن أكثر من 48 ألف جسم في مدار قريب من الأرض، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والتلسكوبات والمحطات الفضائية وقطع الحطام من جميع الأحجام، مقارنة بـ25 ألفا قبل 3 سنوات فقط.

وأصبحت الصين في العام 2003 ثالث حكومة ترسل رائد فضاء إلى المدار بمفردها بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة.

وأثار برنامج الفضاء الصيني انتقادات دولية نادرة بعد أن أجرى تجربة غير معلن عنها في عام 2007 استخدم فيها صاروخا لتفجير قمر صناعي صيني غير صالح، مما تسبب في حطام لا يزال يشكل خطرا.

برنامج الفضاء الصيني