ولا تزال أكثر من 15000 وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي محفوظة في الأرشيف الوطني بعد مرور 59 عاما على وفاته.

وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن دعوى قضائية فيدرالية من محام مقيم في نيويورك، يقول إنه اكتشف أن وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مكافحة المخدرات والوكالات الأخرى، عازمون بشدة على إبقاء عدد كبير من الملفات سرية.

وقال جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة "ماري فيريل"، أحد أكبر مصادر سجلات الاغتيالات في الولايات المتحدة، إن هناك ما لا يقل عن 16000 وثيقة لم يتم الإفراج عنها بعد.

ويعتقد مورلي أن 44 من تلك الوثائق تحتوي معلومات حول برنامج سري لوكالة المخابرات المركزية يتعلق بكوبا شارك فيه بشكل مباشر، لي هارفي أوزوالد، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي قيل إنه الذي اغتال كينيدي.

ووفق الدعوى المرفوعة من قبل المحامي لاري شنابف ضد بايدن والأرشيفيات الوطنية في أكتوبر، فإن الحكومة الأميركية لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الملفات في غضون 25 عاما من الاغتيال بموجب قانون سجلات جون كنيدي لعام 1992.

في غضون ذلك، كشف استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي"، الثلاثاء، أن أكثر من 7 من كل 10 أميركيين يريدون من الحكومة أن تنشر الوثائق المتبقية التي لا تزال سرية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وثائق سرية

في 15 ديسمبر 2021 تم الإفراج عن وثائق تضمنت مذكرات تفصيلية عن مكالمات هاتفية مجهولة مع السفارة الأميركية في كانبيرا بأستراليا، قبل عام من إطلاق النار، حيث قال المتصل إن الحكومة السوفيتية كانت تخطط لقتل كينيدي.

تضمنت الوثائق أيضا تفاصيل لقاء بين القاتل المفترض لكينيدي لي هارفي أوزوالد مع عميل الاستخبارات الروسية "كي جي بي" في السفارة السوفيتية في مكسيكو سيتي، قبل شهرين من إطلاق النار.

من بين الملفات مذكرة تكشف أن الملحق البحري في كانبيرا، أرسل برقية إلى وكالة المخابرات المركزية في عام 1962 للإبلاغ عن مكالمة من شخص يحذر من أن "دول الستار الحديدي كانت تخطط لدفع 100 ألف دولار لسائق بولندي لقتل كينيدي".

في سبتمبر 1963 - بعد شهرين من وفاة جون كنيدي - التقى أوزوالد مع القنصل فاليري فلاديميروفيتش، عميل "كي جي بي" في مكسيكو سيتي.

وفقا لمكالمة هاتفية تم اعتراضها في مكسيكو سيتي، كان أوزوالد في السفارة السوفيتية هناك في 23 سبتمبر 1963 وتحدث مع القنصل فلاديميروفيتش.