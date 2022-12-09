ولم ترد أي معلومات متعلقة بهذا الاستدعاء، لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كتبت في وقت سابق من اليوم نفسه على "تويتر"، إن "ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له".

وقالت الوزيرة إن محسن شكاري "حوكم وأعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتفق مع النظام"، مضيفة: "لكن التهديد بالإعدام لن يخنق إرادة الناس في الحرية".

والخميس نفذت إيران للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تشهدها البلاد، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، مما أثار تنديدا في الخارج وتحذيرات من منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان من عمليات إعدام وشيكة أخرى.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، إن "شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أُعدم هذا الصباح".