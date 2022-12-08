وقالت الحكومة الإسبانية، إن طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا في رحلة تجارية، هبطت اضطراريا في المطار، بعد أن أبلغت بوجود "حادث طبي"، مؤكدة فرار 28 شخصا كانوا على متنها إلى مدرج المطار.

وألقت الشرطة القبض على 14 منهم، بينهم امرأة حامل قال مسؤولون إنها تظاهرت بدخولها في مرحلة المخاض وهي على متن الطائرة ما استدعى الهبوط اضطراريا.

وأضافت الحكومة إنه تم إلقاء القبض على شخصين في وقت لاحق، واعتُقل أحدهما داخل المطار، وعُثر على الآخر بالخارج، ولم يتم تحديد موقع 12 شخصا آخرين.

وأُعيد 5 من المعتقلين إلى الطائرة فورا، ومن المقرر أن يتم ترحيل 8 على الأقل إلى المغرب، علما بأن شركة "بيغاسوس" التركية تشغّل الطائرة.

ووفق بيان الحكومة، فإن المرأة الحامل خضعت للفحص في المستشفى، وتبين أنها ليست في مرحلة المخاض.

وكانت الطائرة تقلّ 228 راكبا من الدار البيضاء إلى إسطنبول.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر من العام الماضي، فرت مجموعة من الركاب إلى مدرج المطار في جزيرة مايوركا الإسبانية عقب هبوط اضطراري بذريعة زائفة وأُلقي القبض على 12 منهم، بينما هرب 12 آخرون.