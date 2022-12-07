وأضاف في تصريحات خلال فعالية نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن خسارة الطاقة الإنتاجية للغاز بلغت حوالي 700مليون دولار.

وتابع: "بدأنا موسم التدفئة، نتوقع أن يكون أصعب موسم على الإطلاق، ندرك جميعا أن الطاقة هي سلاح آخر، ونتعرض لهجوم خطير بالصواريخ الروسية على جزء من بنيتنا التحتية".

وذكر تشيرنيشوف، الذي تولى منصبه في أوائل نوفمبر، أن إخراج الشركة من وضع التخلف عن السداد من أولوياته.

وبدأ تعثر نافتوغاز وتخلفها عن السداد في يوليو لتصبح أول كيان حكومي أوكراني يتعرض لذلك منذ بدء الحرب في 24فبراير.

وأعلنت الشركة في منتصف نوفمبر أنها تكثف تعاونها مع دائنيها لحل الوضع بعد عزوف حاملي اثنين من سنداتها الرئيسية عن دعم خطة تأجيل السداد.