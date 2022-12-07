وقال زيلينسكي، مخاطبا الجنود في وقت لاحق في القصر الرئاسي بكييف، إنه أمضى اليوم مع القوات في دونباس، مسرح أعنف المعارك، وفي منطقة خاركيف، حيث استعاد الأوكرانيون مساحات من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

أبرز ما جاء في تصريحات زيلينسكي؟

يضحي آلاف الأوكرانيين بحياتهم إلى أن يأتي اليوم الذي لا يبقى فيه جندي محتل واحد في أرضنا ويتحرر شعبنا عن بكرة أبيه.

قدم الشكر للطاقم الطبي وأهالي الجنود ورحب بعودة 60 أسير حرب بعد مبادلة مع روسيا.

كرّم زيلينسكي عددا من الجنود وقلدهم أوسمة.

كتب على تيليغرام "شكرا لكم على هذه الصلابة والقوة. أنتم طليعة استقلالنا".

أعتقد أننا سنلتقي في المرة المقبلة في دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين. أنا متأكد أننا سنلتقي في شبه جزيرة القرم أيضا.

ولم يشر زيلينسكي على وجه التحديد إلى المكان الذي التقى فيه بالقوات.

كما سجل مقطعا مصورا منفصلا تحدث فيه أمام لافتة ضخمة عليها كلمة (سلوفيانسك)، وهي مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية بالقرب من بلدة باخموت المحاصرة.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن القتال مستعر حول باخموت، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها لنيل موطئ قدم أكبر في دونباس بعد الانتكاسات في ساحة المعركة في أماكن أخرى.