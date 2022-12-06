وأضاف ستاروفويت على تطبيق المراسلة تلغرام "لم تقع إصابات. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".

وفي وقت لاحق، قال مسؤول روسي إن مهبط طائرات تعرض، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم بواسطة طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقارير.

وكانت تقارير غربية نقلت أمس الاثنين عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الكيلومترات داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، إن الطائرات المسيرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضرارا بعدة طائرات أخرى.

والاثنين أيضا، قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بانفجار شاحنة وقود في قاعدة جوية روسية، واعتراف حاكم إقليمي بتقارير عن انفجار في قاعدة منفصلة تضم قاذفات تابعة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة إن انفجار شاحنة وقود وقع بمدينة ريازان على بعد 185 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.

وطمأن رومان بوسارجين، حاكم منطقة ساراتوف إلى الجنوب الشرقي، السكان بعد ما وصفه بتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن "دوي قوي ووميض" في قاعدة إنجلز الجوية بالمنطقة.

وكتب بوسارجين على تلغرام "أريد أن أؤكد لكم أنه لم تحدث أي حالات طوارئ في المناطق السكنية بالمدينة. لا توجد أسباب تدعو للقلق. لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية.

ونقلت رويترز عن المسؤول الروسي قوله "تقوم وكالات إنفاذ القانون بالتحقق من المعلومات المتعلقة بالحوادث التي تقع في منشآت عسكرية".