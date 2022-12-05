تعاونت شركة "لوكهيد مارتن" لتصنيع السلاح وشركة "رافائيل" الإسرائيلية لإنشاء منظومة أسلحة عالية الطاقة تعمل بالليزر، بالاعتماد على تقنية قيد التطوير بالفعل في إسرائيل.
وأفادت وكالة "رويترز"، الاثنين، بأن منظومة الأسلحة يمكن أن تكون جاهزة للسوق العام المقبل.
وقالت الشركتان إن الفكرة هي إنتاج نسخة يتم توجيهها نحو السوق الأميركية ومناطق أخرى من نظام الدفاع الجوي "إيرون بيم" (الشعاع الحديدي) المعتمد على الليزر والذي تطوره شركة "رافائيل" ووزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأضافت الشركتان أن "إيرون بيم" اجتاز سلسلة من الاختبارات في العام الماضي "أثبتت القدرة التشغيلية للنظام".
مجال عمل "الشعاع الحديدي"
- تأمل إسرائيل في نشر "إيرون بيم" في بداية العام المقبل كبديل أرخص بكثير من الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها حاليا لتحييد الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية.
- وتهدف إسرائيل إلى أن يكون "إيرون بيم" إضافة إلى الدفاعات الجوية الإسرائيلية الحالية القائمة على أنظمة القبة الحديدية ومقلاع داود وأرو، التي تطلق صواريخ اعتراضية يتكلف الواحد منها ما بين عشرات الآلاف وملايين الدولارات.