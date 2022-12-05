وأفادت وكالة "رويترز"، الاثنين، بأن منظومة الأسلحة يمكن أن تكون جاهزة للسوق العام المقبل.

وقالت الشركتان إن الفكرة هي إنتاج نسخة يتم توجيهها نحو السوق الأميركية ومناطق أخرى من نظام الدفاع الجوي "إيرون بيم" (الشعاع الحديدي) المعتمد على الليزر والذي تطوره شركة "رافائيل" ووزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضافت الشركتان أن "إيرون بيم" اجتاز سلسلة من الاختبارات في العام الماضي "أثبتت القدرة التشغيلية للنظام".

مجال عمل "الشعاع الحديدي"