وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29"، وطائرتين مروحيتين من طراز "مي 8".

وأضافت الوزارة أنه تم كذلك إسقاط 10 طائرات من دون طيار "مسيرات"، مشيرة إلى أنه تم إسقاط جميع هذه الطائرات خلال اليوم.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات تحتوي على معدات حربية وذخيرة للقوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن روغوف قوله إنه "وفقا للمعلومات الأولية كان الغرض من وصول المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة لإطلاق قذائف المدفعية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مرافق البنية التحتية التي يستخدمها نظام زيلينسكي لشن الحرب".

وأشار أناتولي كورتيف، سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا المعيّن من قبل كييف، إلى أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت صباح اليوم بسماع دوي انفجارات في مقاطعة زابوريجيا.

من ناحية ثانية، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بمقتل 9 أشخاص في قصف أوكراني لمدينة تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت رويترز.

ونقلت وكالة تاس عن مسؤولين عسكريين مدعومين من روسيا في منطقة لوغانسك في إقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا، قولهم إن 9 أشخاص لقوا حتفهم اليوم الاثنين بعد قصف أوكرانيا مدينة الشيفسك.