وارتفعت الحصيلة من تسعة إلى 14 قتيلاً بعد العثور على خمس جثث إضافية، على ما ذكر روبير مولودزي الناطق باسم أجهزة الطوارئ لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن عدد المفقودين.

وقال الناطق في وقت سابق "مساء أمس (السبت) كانت مجموعة تشارك في طقوس دينية في النهر عندما بدأت العاصفة المطرية" موضحا أن 33 شخصا كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.

وأوضح الناطق "عندما هبت العاصفة، كان كثيرون يقفون داخل النهر ويقيمون طقوساً دينية، طقوس معمودية" مضيفاً "أن شدة التيار جرفتهم" فيما "نجا القس الذي نظم هذه الاحتفالات".

وأضاف الناطق "جرفت المياه شخصين وتأكد مقتلهما في المكان" فيما واصلت فرق الإغاثة عمليات البحث حتى المساء".

واستأنف المسعفون بدعم من فرق الإغاثة جهودهم صباح الأحد ما سمح بالعثور على 12 جثة، على ما أكد الناطق.

ومساء، قال المتحدث إن "الأمل في العثور على مفقودين أحياء يتضاءل".

وفيضانات النهر المباغتة هذه غالبا ما تحدث في هذا الحي في جوهانسبورغ حيث تسجل أمطار وعواصف رعدية كل مساء تقريبا خلال الصيف في النصف الكرة الجنوبي وغالبا ما تكون مفاجئة وعنيفة.

وأشار مولودزي إلى أن "الجميع بإمكانهم أن يقصدوا الأنهار في هذا البلد وممارسة طقوسهم الدينية أينما يريدون" مؤكدا على ضرورة "تكثيف حملاتنا التوعوية" لمنع تكرار مآس كهذه.