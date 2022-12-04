كلير بالانتاين ومايري هيلتون وناتالي كوربيت ولوسي بروزون، هن المسؤولات عن مكتب بورت لوكروي، أبعد مكتب بريدي في العالم، ويقع في جزيرة جوديير.

ودُفنت بعض المباني في الجزيرة بعد تساقط الثلوج بغزارة على عمق يتراوح بين مترين وأربعة أمتار، ما استلزم قدوم فريق من البحارة ومشاة البحرية الملكية البريطانية لنقل عدة أطنان من الثلج وإجراء إصلاحات مؤقتة.

وقال الضابط راتلر مورغان: كان البحارة جميعهم مبتسمين وسعداء لبدء هذه المهمة الجديرة بالاهتمام، لقد فوجئت بكمية الثلوج الهائلة وكيف اختفت المباني تقريبا".

وكانت النساء الأربع من بين 6000 شخص أعربوا عن اهتمامهم بإدارة الموقع، وتخلوا عن وسائل الراحة المنزلية للعيش والعمل في المنطقة.

ومكتب البريد هذا، يجري عمليات إرسال أكثر من 80 ألف بطاقة بريدية إلى أكثر من 100 دولة.