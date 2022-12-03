وكان محمود تات، الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر في تركيا لانتمائه للحزب المحظور، قد فر إلى السويد في 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.

وصل تات إلى اسطنبول مساء الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، بحسب وكالة الاناضول للأنباء.

واقتادته الشرطة التركية فور وصوله إلى مطار اسطنبول وأحالته إلى القضاء السبت، على ما ذكرت شبكة "إن تي في" الخاصة.

وقضت محكمة تركية السبت بسجنه حيث تمت إدانته، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

واوضحت الوكالة أنه كان حكم بالسجن 6 سنوات وعشرة أشهر في تركيا لانتمائه للحزب المحظور والمصنف إرهابيا من جانب أنقرة والاتحاد الأوروبي.

واتهمت تركيا فنلندا والسويد خصوصا بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في مدريد يونيو.

وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري وبدأتا مساع للانضمام للناتو في مايو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن فقط تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو محادثات ثلاثية مع نظيريه السويدي والفنلندي على هامش اجتماع للناتو في بوخارست هذا الأسبوع.

وقال شاوش أوغلو إن "التصريحات التي تخرج من السويد جيدة، التصميم جيد لكننا بحاجة لرؤية خطوات ملموسة".

وأعلنت أنقرة أنها تتوقع من ستوكهولم اتخاذ إجراءات بشأن قضايا من بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول "إرهابيين".