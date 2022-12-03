وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث يومي لمعلومات المخابرات، إن الاستيلاء على المدينة سيكون له أثر محدود على العمليات لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك.

وأوضحت الوزارة في التحديث المنشور على تويتر "هناك احتمال واقعي بأن الاستيلاء على باخموت أصبح في الأساس هدفا سياسيا رمزيا لروسيا".

ماذا يحدث في باخموت؟

باخموت هدف مهم للجيش الروسي في تقدمه البطيء بمنطقة دونيتسك.

هي إحدى المناطق التي أعلنت موسكو ضمها، بعد استفتاءات في سبتمبر وصفتها كييف والغرب بأنها صورية.

يقول الجيش الأوكراني إن المنطقة تشهد قتالا من أعنف ما دار مع القوات الروسية.

انخفض عدد سكان المدينة من 80 ألف نسمة قبل الحرب إلى 12 ألفا في الوقت الحالي.

تفتقد المدينة الكهرباء والغاز والمياه الجارية منذ قرابة شهرين.

صرّح نائب رئيس المدينة أولكسندر مارتشينكو لـ"رويترز" في السادس من نوفمبر، أن القوات الروسية تحاول "اقتحام المدينة من عدة اتجاهات".

أضاف مارتشينكو أن أكثر من 120 مدنيا قتلوا في باخموت منذ بداية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

مارتشينكو أوضح أن "هناك أحياء لا نعرف العدد الدقيق للقتلى فيها بسبب استمرار القتال المتلاحم، أو لأن المناطق السكانية تخضع للاحتلال المؤقت (من جانب القوات الروسية)".

أهمية استراتيجية