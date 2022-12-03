ووفق صور شركة "ماكسار تكنولوجيز"، تظهر الزيادة في القبور بمقبرة "ستاروكريمسك"، خلال الفترة الواقعة بين 29 مارس و30 نوفمبر.

وأظهرت صور أخرى الدمار الذي لحق بعشرات المباني في المدينة، وتضرر البنية التحتية بشكل كبير، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كذلك رصدت الصور بناء مجمع عسكري روسي جديد في شمال وسط المدينة، حيث يظهر شعار الجيش الروسي يظهر على السطح.

سيطرة روسية

وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية "حررت" ماريوبول، مما جعلها أكبر مدينة تقع في أيدي روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتمثل ماريوبول نقطة مهمة من الناحية الاستراتيجية إذ يسمح الاستيلاء عليها لروسيا بقطع جميع موانئ البحر الأسود التي تستخدمها أوكرانيا.

كما أن المدينة التي تبعد نحو 55 كيلومترا فقط عن الحدود الروسية، كانت مركزا رئيسيا لقيادة القوات الأوكرانية في عملياتها ضد القوات الانفصالية بمنطقة دونيتسك منذ 2014.

أهمية استراتيجية