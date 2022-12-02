وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت بنجاح صاروخا جديدا لنظام دفاع جوي في ميدان اختبار الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية في ساري شاغان بكازاخستان.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي".

وقال رئيس وحدة الدفاع الصاروخي في قوة الفضاء الروسية، سيرغي غرابتشوك، إن الصاروخ الجديد أكد المواصفات بعد سلسلة من الاختبارات، وأنجز الطاقم القتالي مهمة ضرب ’هدف‘ بالدقة المطلوبة.

الجدير بالذكر أن ساري شاغان، عبارة عن ميدان اختبار الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية ويتبع قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ويوجد في كازاخستان.