وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وصف هذه الحوادث، بأنها "محاولة لترهيب الدبلوماسيين الأوكرانيين".

ونسبت إليه قوله للتلفزيون الوطني: "إذا بدؤوا بالفعل في مهاجمة السفارات ... فهذا يعني أنهم يخافون منا ويحاولون إيقافنا".

وقال: "كان داخل هذه الرسائل تهديد رمزي لأوكرانيا.. كان تجميع الأظرف مغموسا بسائل أحمر وقت استلامها"، وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وانفجر طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد، أمس الأربعاء، أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.

وبدا أن سفير أوكرانيا في إسبانيا، سيرهي بوهورلتسيف، يشير بأصابع الاتهام إلى روسيا.

وبدأت روسيا قبل تسعة أشهر "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وأرسلت إسبانيا أو تعهدت بإرسال معدات عسكرية وإنسانية لدعم أوكرانيا في الحرب.