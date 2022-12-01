وجاءت تصريحات جو بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.

وقال بايدن: "ليس لدي خطط فورية للاتصال ببوتين"، مضيفا "يمكنني أن أتحدث مع بوتين فقط إن أظهر رغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا وأي شيء سأفعله سيكون بالتشاور مع حلفاء الناتو".

ورأى الرئيس الأميركي أن بوتين لا يظهر حتى الآن أي نية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتابع: "لا نسعى لإقصاء حلفائنا وهدفنا مواصلة سلاسل الإمداد".

وطغت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على محادثات بايدن وضيفه ماكرون.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي نفسه: "الحرب الروسية على أوكرانيا لها تأثيرات مباشرة على أوروبا".

وأضاف أن "روسيا تحاول بث الرعب بين الأوكرانيين خلال فصل الشتاء"، مشددا على أن باريس تدعم الجيش الأوكراني في مواجهة روسيا.

وتابع: "متفقون على ضرورة إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا".

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة لحل أزمة سلاسل التوريد، التي تفاقمت إثر اندلاع حرب أوكرانيا.