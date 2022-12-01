وارسلت رسائل أخرى إلى سفارة الولايات المتحدة في أسبانيا وإلى شركة تصنع قاذفات قنابل يدوية تلقتها كييف من مدريد مع بداية العملية العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن "ظرفًا يحتوي على مواد نارية" وموجها "إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز"، تم "كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة" في "24 نوفمبر".

وأضافت أن "هذا الظرف ومحتواه مشابهان للرسالة التي تلقتها سفارة أوكرانيا الأربعاء".



واصيب المكلف الشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد بجروح طفيفة في يده اليمنى الأربعاء جراء فتح رسالة مفخخة كانت موجهة إلى السفير.

وتابعت وزارة الداخلية أن رسائل أخرى "بالمواصفت نفسها" تم ضبطها مساء الاربعاء في شركة لتصنيع السلاح في سرقسطة (شمال شرق)، ثم الخميس في قاعدة عسكرية كبيرة قرب مدريد وفي سفارة الولايات المتحدة.

والشركة المذكورة "اينستالازا" تصنع خصوصا قاذفات قنابل يدوية أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى أوكرانيا بعيد بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير.

وقال وزير الدولة الإسباني لشؤون الأمن رافاييل بيريز في مؤتمر صحافي أن "المؤشرات الأولى" تفيد ـن هذه الرسائل أرسلت من داخل أسبانيا.