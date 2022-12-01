وقال مسؤولون حكوميون إن طردا مفخخا أخرى رُصد، مساء، الأربعاء في مصنع للأسلحة في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا.

يشار إلى أن المصنع يصنع قاذفات القنابل التي أرسلتها إسبانيا إلى أوكرانيا.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول حكومي قوله إن كل من الرسالة الملغومة في سرقسطة والرسالة الموجودة بالسفارة تحتوي على نفس عنوان البريد الإلكتروني الذي كتبه المرسل. لم تقدم تفاصيل أخرى.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسبانية إن طرد القاعدة الجوية احتوى على آلية مشبوهة. تم نشر قوات أمنية إضافية في قاعدة توريخون دي أردوز، شرق مدريد.

وأضافت أن الطرد أرسل إلى مركز الأقمار الصناعية بالقاعدة.

وقع انفجار السفارة يوم الأربعاء عندما فتح موظف رسالة وجهها للسفير. الموظف لم يصب بجروح خطيرة.

من جانبه، أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بسرعة بتعزيز أمن جميع السفارات الأوكرانية. كما طلب من نظيره الإسباني اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الهجوم.

تحقق المحكمة الوطنية الإسبانية في الانفجار باعتباره عملا إرهابيا وتم وضع إجراءات أمنية إضافية في السفارة.