وكتبت البحرية الأميركية في بيان "في صباح 29 نوفمبر، اندلع حريق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن من طراز نيميتز".

وأضافت أنه "تم تحديد موقعه بسرعة والسيطرة عليه بفضل جهود الطاقم"، موضحة أن تسعة أشخاص "أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا على متن السفينة".

وتم فتح تحقيق لكن حاملة الطائرات لم تقطع مناوراتها في المنطقة.

في يوليو 2020، دمر حريق كبير السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس بونوم ريتشارد" أثناء رسوها لإجراء عمليات صيانة في القاعدة البحرية في كاليفورنيا في سان دييغو، مينائها الرئيسي. وأصيب في الحريق 21 شخصا.

وأتهم أحد العاملين في السفينة بإضرام الحريق قبل أن تتم تبرئته.