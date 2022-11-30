وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه تم "تحرير" بلدات وقرى بيلوغوروفكا وبيرشي ترافنيا في دونيتسك بالكامل، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير 4 مدرعات قتالية.

وأضاف كوناشينكوف إن الطيران الميداني والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية تواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه في إطار هذه العمليات تم قصف 79 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 157 مقاطعة.

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