وتولى جيانغ زيمين السلطة بعد احتجاجات ساحة تيان أنمين. وقاد الصين، أكثر بلدان العالم تعدادا للسكان، لتصبح قوة لا يستهان بها على الساحة الدولية.

وجاء الإعلان عن وفاءة زيمين من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، واللجنتين العسكريتين المركزيتين للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية.