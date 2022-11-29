تهيمن أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر، على محتوى منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه المنصات مصدرا لتتبُّع الأخبار المتعلقة بالرياضة عبر ميزات متعددة، كفيديوهات البث المباشر للمباريات، أو التعليقات الحية، مما يشكل نقلة نوعية في متابعة الجمهور الرياضي للبطولة.
وتُنافس يوتيوب عبر خدمة "يوتيوب شورتس"، في إغراء صانعي المحتوى للتواصل والتفاعل مع الجمهور، وتبادل الآراء بشأن فرقهم، ومشاركة أروع اللحظات المفضلة من المباريات.
ويرى مراقبون أن خدمة "يوتيوب شورتس" محاولة جدية من يوتيوب لمنافسة خدمة "ريلز" من انستغرام، ولمقاومة الزحف الكبير لمنصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك".
كما أعلنت يوتيوب ميزة جديدة لمنشئي المحتوى، بعدما أطلقت المنصة ميزة "Live Q & A" أو "الأسئلة والأجوبة المباشرة" لمنشئي المحتوى حتى يقدروا على التفاعل مع المشاهدين أثناء البث المباشر، وقالت الشركة في منشور بالمدونة إن الميزة الجديدة تجعل البث المباشر أكثر تفاعلية.
وفي حديث عن الموضوع مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال المستشار في الإعلام الرقمي، فادي رمزي:
- شركة يويتوب استغلت الموضوع حيث أرسلت 11 من صناع المحتوى المشهورين، لكأس العالم، لتقديم محتوى مكثف عن الحدث.
- مليار ونصف مشاهد يشاهدون الشورتس على يوتيوب.
- التركيز في "ميتا" اليوم على خدمة "ريلز" وكل الدعم التقني موجه لها.
- يوتيوب من أنجح الشركات في دعم صناع المحتوى، ولديها أكبر عدد من المتابعين، وهي شركة مبتكرة تطلق خصائص جديدة بشكل مستمر.