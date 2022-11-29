وتُنافس يوتيوب عبر خدمة "يوتيوب شورتس"، في إغراء صانعي المحتوى للتواصل والتفاعل مع الجمهور، وتبادل الآراء بشأن فرقهم، ومشاركة أروع اللحظات المفضلة من المباريات.

ويرى مراقبون أن خدمة "يوتيوب شورتس" محاولة جدية من يوتيوب لمنافسة خدمة "ريلز" من انستغرام، ولمقاومة الزحف الكبير لمنصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

كما أعلنت يوتيوب ميزة جديدة لمنشئي المحتوى، بعدما أطلقت المنصة ميزة "Live Q & A" أو "الأسئلة والأجوبة المباشرة" لمنشئي المحتوى حتى يقدروا على التفاعل مع المشاهدين أثناء البث المباشر، وقالت الشركة في منشور بالمدونة إن الميزة الجديدة تجعل البث المباشر أكثر تفاعلية.

وفي حديث عن الموضوع مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال المستشار في الإعلام الرقمي، فادي رمزي: