وأفاد تيان جونلي المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني بأن "تصرفات الجيش الأميركي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين".

واعتبر جونلي أن دخول السفينة الأميركية المنطقة يظهر أن الولايات المتحدة "صانع مخاطر أمنية" في بحر الصين الجنوبي.

من جانبها قالت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع وي تشات للتواصل الاجتماعي، إن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى.

والسفينة المعنية في الحادثة هي الطراد الصاروخي "تشانسلورزفيل" الذي أبحر مؤخرا عبر مضيق تايوان.

بؤرة توتر