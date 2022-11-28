وبشأن استعداد الفاتيكان لاستضافة مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، أوضح بيسكوف: "نحن على علم بإعلان عدد من الساسة والدول عن استعدادهم لتنظيم منصة للتفاوض، ونحن نرحب بهذه الإرادة السياسية، لكن بالنظر إلى الوضع الذي لدينا اليوم، بأمر الواقع وبحكم القانون، لا يمكن لهذه المنصات أن تكون مطلوبة لدى الطرف الأوكراني".

وفيما يخص زيارة رئيس كازاخستان توكاييف لروسيا فور إعادة انتخابه، قال بيسكوف: "قيام توكاييف بأول زيارة له إلى روسيا بعد انتخابه تظهر الأهمية المتبادلة للعلاقات الثنائية".

وتوقع رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، بيترو كوتين، الأحد، استعداد روسيا لمغادرة محطة زابوريجيا الضخمة للطاقة النووية التي تسيطر عليها منذ مارس.

وقال كوتين: "في الأسابيع الأخيرة نتلقى فعليا معلومات بأن مؤشرات ظهرت على أنهم ربما يستعدون لمغادرة المحطة".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا، التي شهدت أسوأ حادثة نووية في العالم في تشرنوبيل عام 1986، الاتهامات منذ أشهر بقصف مجمع محطة زابوريجيا، التي لم تعد تولد طاقة.

محطة زابوريجيا النووية