وقال حاكم نابولي كلاوديو بالومبا في مؤتمر صحفي إن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفا أن العشرات من أفراد الإنقاذ هرعوا إلى الجزيرة، وأن غواصين يجرون عمليات بحث في المياه قبالة الساحل.

وانفصلت موجة من الطين والحطام والحجارة عن أعلى جبل على الجزيرة يوم السبت لتسقط فوق منازل وطرق في بلدة كاساميتشولا تيرمي ومحيطها.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة من الجو مباني مدمرة جراء الانهيار الأرضي وسيارات وقد انجرفت في البحر بسبب ما وصفه أحد السكان بأنه "شلال من المياه والطين".

وإسكيا جزيرة بركانية كثيفة السكان تقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن نابولي، وتجذب الزوار بما تتمتع به من حمامات مياه ساخنة وسواحل خلابة.

وعقدت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد وأصدرت مرسوما يهدف لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الكارثة، ومن بينهم نحو 230 شخصا تم إجلاؤهم.