وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت نيويورك، اصطدمت بخطوط الكهرباء قرب مونتغمري مساء الأحد.

وقال بيت بيرينغر المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة مونتغمري، إن شخصين كانا على متن الطائرة لم يتعرضا لأذى، وإن رجال الإنقاذ كانوا على اتصال بهم.

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 85 ألف شخص، بينما تحاول السلطات المحلية إخراج الطائرة العالقة على ارتفاع حوالي 30 مترا.

وأظهر مقطع فيديو طائرة بيضاء صغيرة عالقة فوق برج كهرباء، وظلت في هذا الوضع لفترة.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، فتح تحقيق في الحادث.