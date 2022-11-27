وعقّدت المكسيك مهمتها في بلوغ الدور الثاني بخسارتها أمام الأرجنتين صفر-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث تجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتراجعت إلى المركز الرابع الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف بولندا المتصدرة ونقطتين خلف الأرجنتين والسعودية.

وباتت المكسيك بحاجة إلى الفوز على السعودية بثلاثة أهداف على الأقل الأربعاء المقبل لضمان التأهل، مع تعثر بولندا أمام الأرجنتين.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام الأرجنتين "طالما لا تزال لدينا فرصة، علينا أن نحاول استغلالها".

وأضاف "السعودية بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، ونحن كذلك. هي بحاجة إلى تسجيل الأهداف ونحن أيضاً. في الحياة وفي كرة القدم، يجب أن نتعود على استعادة التوازن واستغلال الفرص. فريقي لا يزال لديه فرص للتأهل، حتى لو كان ذلك صعبًا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مارتينو قوله "لقد حافظنا على رؤوسنا مرفوعة في مواجهة خصم كبير وأنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة".

وأردف قائلا "لقد منعنا الأرجنتين من الحصول على فرص لمدة ساعة. لعبنا هكذا لأننا اعتقدنا أنها أفضل طريقة لمواجهة الأرجنتين. كان لدينا مهاجمان سريعان، كنا نرغب في إيجاد مساحات مع انطلاقات الجناحين. ربما لم ننجح بالطريقة التي توقعناها وأحيانًا أخطأنا التمريرات الأخيرة.

وأوضح "لقد ارتكبنا خطأ صغيراً جداً وسجل (ليونيل) ميسي. بعد ذلك تلقينا هدفا ثانياً قاسياً. ميسي يحتاج فقط خمس دقائق ليؤذيك، حتى 30 ثانية. حظي ميسي بمساحة عندما هز الشباك، لأننا ارتكبنا خطأ. لا أعتقد أنه حصل على مساحات كبيرة أثناء المباراة. نحن نعيش من أجل هذه المشاركة مدة عام ونصف العام، وأنا أعرف كيف يشعر الناس".